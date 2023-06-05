



Правительство создаст команду по национальной политике в области ИИ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что создаст группу для разработки политики Израиля в отношении искусственного интеллекта.

Нетаниягу сделал заявление после разговора с Илоном Маском и генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.



“Я намерен в ближайшие дни созвать аналитические центры для обсуждения национальной политики в области искусственного интеллекта как в гражданской сфере, так и в сфере безопасности. Подобно тому, как мы сделали Израиль национальной державой в области кибертехнологий, мы сделаем то же самое в области искусственного интеллекта”, – говорит Нетаниягу.



Премьер-министр сообщил, что прошлой ночью у него был “долгий разговор” с Маском, которого он назвал “человеком, чей интеллект и вклад в человечество я очень ценю”.



“Он подробно говорил о двух вещах. Первое – о необходимости для правительств понимать как возможности, так и опасности искусственного интеллекта. Второе – он выразил свою оценку того, что Израиль может стать значимым игроком в этом вопросе в мире”, – поделился премьер. “Я уверен, что это правда, и мы так и сделаем”.



“Мы находимся в начале новой эры человечества, эры искусственного интеллекта. Все меняется с головокружительной скоростью, и Израиль должен сформулировать национальную политику по этому вопросу”, – уверен Нетаниягу.