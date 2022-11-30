



"Нетаниягу создает государственное управление ненависти к LBGT"





Депутат Йорай Лахав Харцено ("Еш Атид") резко обрушился на Ави Маоза, который собирается создать Управление по национальной и еврейской идентичности в рамках своей роли в новом правительстве.



Лахав Харцно говорит: "Это акт безумия. Нетаниягу чтобы отменить свой суд, готов пожертвовать всеми нашими свободами и ценностями, заложенными в концепции Государства Израиль. Нетаниягу согласился с Ави Маозом о создании правительственного управления ненависти к ЛГБТ".



Харцено сказал: "Я слышу, как Ави Маоз отстаивает свои позиции. Он самый расистский, самый гомофобный, самый ненавидящий Израиль политик. Он собирается выступать против гендерных исследований, против женщин-бойцов в ЦАХАЛе и исследований, способствующих равенству, он собирается преследовать евреев, женщин и ЛГБТ".



