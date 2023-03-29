



Нетаниягу: союз Израиля и США “непоколебим“

Выступая на саммите демократов США, премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится заверить свою аудиторию в том, что связи между Израилем и США крепки, несмотря на кризис в отношениях с администрацией Байдена.



“Я хочу поблагодарить мировых лидеров и президента [Джо] Байдена, который был моим другом на протяжении 40 лет”, — говорит Нетаниягу.



“У Израиля и Соединенных Штатов были свои случайные разногласия, но я хочу заверить вас, что союз между величайшей демократией в мире и сильной, гордой и независимой демократией, Израилем, в самом сердце Ближнего Востока, непоколебим, — говорит Нетаниягу. - Ничто не может изменить это“.



Он ссылается на Соглашения Авраама, в соответствии с которыми Израиль подписал договор о нормализации отношений с четырьмя арабскими государствами, и говорит, что “сейчас мы работаем вместе над дальнейшим расширением этих мирных соглашений и обеспечением процветания наших народов“