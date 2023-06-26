



Нетаниягу: Сосредоточимся на найме харедим, а не на призыве их в армию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что его правительство планирует сосредоточиться на привлечении ультраортодоксальных и арабских израильтян на работу, а не призыве их в армию.



“Когда вы достигнете оптимального размера ЦАХАЛа, вы прекратите вербовку”, – сказал Нетаниягу с трибуны Кнессета. “Скорее, вопрос в том, что делать с “лишними людьми”.



Премьер-министр сообщил, что его правительство ответит на этот вопрос, представив законопроект, поощряющий интеграцию харедим и арабов в рабочую силу в соответствии со вчерашним решением кабинета министров.



По его словам, коалиция усилит льготы для тех, кто действительно служит, и расчистит путь к национальной службе, которая рассматривается как религиозно приемлемая или менее политическая альтернатива военной службе.