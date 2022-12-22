



Нетаниягу сообщил президенту Герцогу о формировании правительства





Через 38 дней после получения мандата председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу сообщил поздно вечером 21 декабря президенту Ицхаку Герцогу, что ему удалось сформировать правительство.



"Благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили на последних выборах, я сообщаю вам, что мне удалось сформировать правительство, которое будет работать на благо всех граждан Израиля", - сообщил Нетаниягу Герцогу.



"Я намерен сформировать правительство как можно скорее на следующей неделе", - сказал Нетаниягу президенту Герцогу. Президент ответил: "Я благодарю вас и желаю вам успеха. Как вы сказали, вы обязались работать для всего народа Израиля, и я надеюсь, что вы все мобилизуетесь для этой миссии в такое время, как сейчас. Удачи".



Несмотря на все усилия, коалиционные соглашения с "Оцма Йегудит", ШАС и "Агудат Исраэль" еще не подписаны. Поэтому, скорее всего, потребуется больше времени, пока соглашения лягут на стол Кнессета. Одной из причин, по которой не были подписаны соглашения с ультраортодоксальными фракциями, является спор в обществе о путях решения жилищного кризиса ортодоксов.



В официальном заявлении Ликуда были названы партии, которые войдут в состав правительства, но "Оцма Йегудит" и "Ноам" были опущены. На этом этапе "Дегель ха-Тора" также не подписала соглашения, и ни один представитель не пришел, чтобы подписать от их имени.



У Нетаниягу есть еще одна неделя, чтобы завершить все распределение министерских портфелей - и создать правительство на практике. Предполагается, что правительство будет приведено к присяге на следующей неделе.

