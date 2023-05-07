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Нетаниягу сообщил министрам о переговорах по обмену заключенными с ХАМАС
07.05.2023 20:46 Ирина Демьянова

Нетаниягу сообщил министрам о переговорах по обмену заключенными с ХАМАС

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проинформировал министров о переговорах о возможной сделке по обмену заключенными с правящей в Газе террористической группировкой ХАМАС во время сегодняшнего заседания кабинета министров, сообщает 12 канал.

Отмечается, что Нетаниягу, который сделал это замечание, выступая против крайне правой критики возвращения тела палестинского нападавшего в минувшие выходные, сказал, что Израиль близок к соглашению, не вдаваясь в подробности.

Затем он, как сообщается, пожаловался на “давление” со стороны семей израильских пленных и убитых солдат ЦАХАЛа, чьи останки хранит ХАМАС.

Сеть процитировала неназванных официальных лиц, заявивших, что ХАМАС проявил гибкость в ходе переговоров, но никаких прорывов не произошло.
 

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