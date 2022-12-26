



Нетаниягу согласился с требованием Смотрича по Стамбульской конвенции

Нетаниягу пообещал Смотричу, что Израиль не присоединится к Стамбульской конвенции против семейного насилия, подписанной 46 государствами и ЕС. Это закреплено специальным пунктом коалиционного соглашения, сообщает корреспондент Wallanews.



Стамбульская Конвенция – первый юридически обязывающий международный документ, который “создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в отношении женщин”. Она квалифицирует насилие против женщин как одну из форм нарушения прав человека и дискриминации и предписывает странам-участницам принимать необходимые меры для предотвращении насилия, защиты жертв и привлечении к ответственности виновных.



Участники Конвенции обязаны классифицировать все перечисленные в документе формы насилия против женщин как криминал, включая психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительное замужество, калечение женских половых органов, принудительные аборты и принудительную стерилизацию. Сексуальные домогательства (харассмент) подлежат “уголовному или иному правовому наказанию”. Конвенция включает и особую статью о преступлениях, совершенных “во имя семейной чести”.



Конвенция открыта для подписания с 2011 года. Первой ее подписала Турция, но уже в 2014 году Эрдоган вышел из конвенции. Из постсоветских стран конвенцию ратифицировали Грузия, Молдова и Украина. Россия конвенцию не подписала, ряд государств Восточной Европы подписали, но не ратифицировали.



Против нее ополчились религиозные фундаменталисты – в документе усматривали “разрушение традиционных ценностей”, “внедрение чуждых понятий”, “пропаганду сексуальных извращений” и “деструктивные гендерные идеологии”.



Главным камнем преткновения для консерваторов стало содержащееся в конвенции определение гендера – “социально сконструированные роли, модели поведения, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин”.