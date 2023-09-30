



Нетаниягу снова едет в отпуск на Голанские высоты вопреки сопротивлению местных

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга в ближайшие дни проведут отпуск в отеле на Голанских высотах, несмотря на сопротивление местных жителей, недовольных предыдущим визитом пары, вызвавшим протесты и перекрытие дорог.



Узнав, что премьер и его жена планируют приехать еще раз, мошав Неве-Атив сообщил жителям, что паре отправлена просьба “отменить запланированный визит” в местный отель “Панда”.



Предыдущее пребывание Нетаниягу в отеле привлекло в тихое сообщество сотни протестующих против судебной реформы. Это, в свою очередь, привело к тому, что полиция жестко ограничила передвижение в Неве-Атив и обратно, к возмущению жителей.



Организаторы протеста заявили, что планируют новые митинги в обществе и будут “преследовать Нетаниягу повсюду”.