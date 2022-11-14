



Нетаниягу смогут переехать на Бальфур не раньше, чем через два года

Ремонт официальной резиденции премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме планируется завершить в октябре 2024 года, то есть всего через два года. Об этом говорится в недавнем внутреннем документе канцелярии премьер-министра, полученном порталом Ynet.



Стоимость ремонтных работ в резиденции Бальфур оценивается в 50 миллионов шекелей, и они проводятся Министерством обороны. Ремонт включает в себя значительный компонент безопасности и охраны, а также масштабную замену инфраструктуры. Согласно предыдущей оценке, ремонтные работы должны были завершиться через полтора года.



Ожидается, что ремонт, после проведения тендера, начнется только в апреле 2023 года, говорится в документе, а срок работ оценивается примерно в 18 месяцев. Также выяснилось, что в рамках офиса премьер-министра существует руководящий комитет, сопровождающий проект реконструкции. Этот орган собирается который собирается каждые полтора месяца.