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Нетаниягу сказал, останутся ли войска ЦАХАЛа в Газе после войны
17.11.2023 20:39 Алина Груднева

Нетаниягу сказал, останутся ли войска ЦАХАЛа в Газе после войны

Армия обороны Израиля не останется в Газе после войны, даже если Еврейское Государство сохранит за собой контроль в сфере безопасности в обозримом будущем.

В этом заверил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью NPR.

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"На самом деле, в этом нет особой необходимости. В обозримом будущем будет общая военная ответственность Израиля. Но там должно быть и гражданское правительство", - пояснил Нетаниягу.

По его словам, необходимы культурные изменения в Газе. Также глава правительства отметил, что гражданское правительство в Газе не должно заниматься финансированием терроризма.
 

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