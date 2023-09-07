Новости » Политика
Нетаниягу сказал, что будет, если компромиссный план Герцога постигнет провал
07.09.2023 17:56 Алина Груднева

Нетаниягу сказал, что будет, если компромиссный план Герцога постигнет провал

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал своему окружению, что в случае провала компромиссного плана президента Ицхака Герцога относительно правовой реформы, поправка к закону о комитету по назначениям судей будет принята в одностороннем порядке.

Об этом сообщает общественный телеканал "КАН" со ссылкой на источники.

Также возможно будут внесены изменения в недавно принятый закон об "основании разумности".

По словам источников, в любом случае прогресса в отношении правовой реформы в ее нынешнем формате не ожидается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы