



Нетаниягу сказал, что будет, если компромиссный план Герцога постигнет провал

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал своему окружению, что в случае провала компромиссного плана президента Ицхака Герцога относительно правовой реформы, поправка к закону о комитету по назначениям судей будет принята в одностороннем порядке.



Об этом сообщает общественный телеканал "КАН" со ссылкой на источники.



Также возможно будут внесены изменения в недавно принятый закон об "основании разумности".



По словам источников, в любом случае прогресса в отношении правовой реформы в ее нынешнем формате не ожидается.