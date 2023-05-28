



Нетаниягу сформирует министерскую группу для борьбы с ростом цен

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что создаст министерский комитет "по борьбе с высоким стоимостью жизни" в условиях сохраняющейся инфляции.



Выступая в начале еженедельного заседания кабинета министров, Нетаниягу презентовал бюджет, принятый на прошлой неделе, как "первый шаг" в борьбе с ростом цен, и говорит, что возглавит предложенную комиссию, в которую войдут министр финансов Бецалель Смотрич, министр экономики Нир Баркат и "дополнительные министры и специалисты".



Он призывает комитет представить план "с четким и подробным графиком" того, как решить этот вопрос "всеми средствами, включая поощрение инвестиций, снижение таможенных пошлин и разрушение монополий".



Нетаниягу настаивает на том, что стоимость жизни является главным вопросом для его коалиции.

