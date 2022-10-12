Нетаниягу: "Сделка - позорная капитуляция перед Насраллой"
Лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаниягу продолжает критиковать соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.
Об этом сообщает Ynet.
По словам Нетаниягу, "это позорное соглашение Лапида и Ганца о капитуляции Насралле".
"Они поступились нашими территориальными водами, суверенной территорией, и в конце концов мы также уступили требованию "Хизбаллы" разрешить Ирану добывать газ у побережья Израиля. Это соглашение о капитуляции слабого и дилетантского переходного премьер-министра", - заявил Нетаниягу.
Лидер "Ликуда" подчеркнул, что Лапид и Ганц создали "опасный прецедент: терроризм угрожает, и Израиль сдается".