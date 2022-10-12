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Нетаниягу: "Сделка - позорная капитуляция перед Насраллой"
12.10.2022 20:56 Ольга Белозерова

Нетаниягу: "Сделка - позорная капитуляция перед Насраллой"

Лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаниягу продолжает критиковать соглашение о демаркации морской границы с Ливаном. 

Об этом сообщает Ynet.

По словам Нетаниягу, "это позорное соглашение Лапида и Ганца о капитуляции Насралле".

"Они поступились нашими территориальными водами, суверенной территорией, и в конце концов мы также уступили требованию "Хизбаллы" разрешить Ирану добывать газ у побережья Израиля. Это соглашение о капитуляции слабого и дилетантского переходного премьер-министра", - заявил Нетаниягу.

Лидер "Ликуда" подчеркнул, что Лапид и Ганц создали "опасный прецедент: терроризм угрожает, и Израиль сдается". 

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