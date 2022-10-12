



Нетаниягу: "Сделка - позорная капитуляция перед Насраллой"

Лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаниягу продолжает критиковать соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.



Об этом сообщает Ynet.



По словам Нетаниягу, "это позорное соглашение Лапида и Ганца о капитуляции Насралле".



"Они поступились нашими территориальными водами, суверенной территорией, и в конце концов мы также уступили требованию "Хизбаллы" разрешить Ирану добывать газ у побережья Израиля. Это соглашение о капитуляции слабого и дилетантского переходного премьер-министра", - заявил Нетаниягу.



Лидер "Ликуда" подчеркнул, что Лапид и Ганц создали "опасный прецедент: терроризм угрожает, и Израиль сдается".