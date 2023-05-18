



Нетаниягу сделал предложение по комитету о назначении судей без ведома Левина



В последние дни премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил команде переговорщиков на переговорах по правовой реформе сделать предложение по взрывоопасному вопросу - составу комиссии по выбору судей. Об этом пишет газета "Исраэль Ха Йом".



Согласно предложению, комитет будет состоять из 11 членов: пять от коалиции, пять от оппозиции и судья в отставке с правом решающего голоса, которого назначит министр юстиции. Исраэль Ха Йом сообщает, что предложение было положено на стол переговоров в доме президента без прохождения через министра юстиции Ярива Левина, который в целом выступает против него.

