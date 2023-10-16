



Нетаниягу сделал послание Хизбалле и Ирану

Выступая на открытии зимней сессии Кнессета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился с посланием к "Хизбалле" и Ирану.



Глава израильского правительства, следом за президентом США Джо Байденом, предостерег обе стороны от вмешательства в войну с ХАМАСом.



"Не надо испытывать наше терпение на севере страны. Наш ответ будет гораздо более жестким и мощным, чем раньше. Я говорю вам на иврите то, что президент США сказал вам по-английски: "Берегитесь", - сказал Нетаниягу.



Как сообщалось ранее, глава правительства также отметил, что целью Израиля является полное искоренение ХАМАСа.

