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Нетаниягу сделал послание Хизбалле и Ирану
16.10.2023 16:59 Алина Груднева

Нетаниягу сделал послание Хизбалле и Ирану

Выступая на открытии зимней сессии Кнессета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился с посланием к "Хизбалле" и Ирану.

Глава израильского правительства, следом за президентом США Джо Байденом, предостерег обе стороны от вмешательства в войну с ХАМАСом.

"Не надо испытывать наше терпение на севере страны. Наш ответ будет гораздо более жестким и мощным, чем раньше. Я говорю вам на иврите то, что президент США сказал вам по-английски: "Берегитесь", - сказал Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, глава правительства также отметил, что целью Израиля является полное искоренение ХАМАСа.
 

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