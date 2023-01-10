



Нетаниягу сделал Ирану предупреждение

Израиль будет бороться с любой попыткой Ирана разместить военные базы на границах с Ливаном и Сирией.



Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время поездки на север страны в сопровождении министра обороны Йоава Галанта.



"Главный враг, с которым мы сталкиваемся, — это террористический режим в Иране и его приспешники в Сирии и Ливане. Мы полны решимости бороться с попытками Ирана создать ядерный арсенал и с любыми его попытками создать против нас базу на нашей границе", - сказал он.



По словам Нетаниягу, в Израиле полны решимости бороться со всеми попытками "Хизбаллы" проявить агрессию против Еврейского Государства.



"И мы напомним тем, кому нужно, о наших красных линиях в этом вопросе", - добавил он.