Нетаниягу: сделаем все, что необходимо, для защиты от Ирана
Израиль не будет сидеть сложа руки, пока Иран, развивающий свою ядерную программу, планирует уничтожить государство и его жителей.
Об этом в интервью Sky News сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
По его словам, Израиль сделает все, что необходимо, чтобы защититься от иранской угрозы.
"Попытка остановить Иран от разработки ядерного оружия с помощью дипломатии провалилась. Я считаю, что дипломатия сама по себе не поможет против Тегерана", - сказал Нетаниягу.
Он подчеркнул, что дипломатия сработает только в том случае, если будет сочетаться с военными мерами, которые будут реализованы в случае необходимости, если сдерживание не сработает.
Нетаниягу отметил, что Иран открыто выражает приверженность повторению Холокоста и уничтожению 6-7 миллионов евреев.
"Мы не собираемся сидеть сложа руки. Мы не позволим Ирану сделать это. Какие бы соглашения ни были заключены, это нас ни к чему не обязывает. Если они говорят, что собираются уничтожить нас, положить конец еврейской истории, если эти аятоллы думают, что могут угрожать нам ядерной катастрофой, то они допускают большую ошибку", - добавил он.
Как сообщалось ранее, если Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант попросят военно-политический кабинет проголосовать за начало операции в Иране, это предложение, вероятно, будет поддержано подавляющим большинством.