



Нетаниягу: сделаем все, что необходимо, для защиты от Ирана

Израиль не будет сидеть сложа руки, пока Иран, развивающий свою ядерную программу, планирует уничтожить государство и его жителей.



Об этом в интервью Sky News сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



По его словам, Израиль сделает все, что необходимо, чтобы защититься от иранской угрозы.



"Попытка остановить Иран от разработки ядерного оружия с помощью дипломатии провалилась. Я считаю, что дипломатия сама по себе не поможет против Тегерана", - сказал Нетаниягу.



Он подчеркнул, что дипломатия сработает только в том случае, если будет сочетаться с военными мерами, которые будут реализованы в случае необходимости, если сдерживание не сработает.



Нетаниягу отметил, что Иран открыто выражает приверженность повторению Холокоста и уничтожению 6-7 миллионов евреев.



"Мы не собираемся сидеть сложа руки. Мы не позволим Ирану сделать это. Какие бы соглашения ни были заключены, это нас ни к чему не обязывает. Если они говорят, что собираются уничтожить нас, положить конец еврейской истории, если эти аятоллы думают, что могут угрожать нам ядерной катастрофой, то они допускают большую ошибку", - добавил он.



Как сообщалось ранее, если Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант попросят военно-политический кабинет проголосовать за начало операции в Иране, это предложение, вероятно, будет поддержано подавляющим большинством.