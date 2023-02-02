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Нетаниягу считает неприемлемой позицию юридического советника
02.02.2023 20:23 Ольга Белозерова

Нетаниягу считает неприемлемой позицию юридического советника

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил БАГАЦу, что не согласен с позицией юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара о том, что его участие в судебной реформе является конфликтом интересов из-за продолжающегося судебного разбирательства против него.

Об этом сообщает Times of Israel.

В заявлении в суд Нетаниягу просит две недели, чтобы полностью ответить на письмо юридического советника.

Также премьер-министр заявил, что считает позицию юридического советника Гали Бахарав-Миара по этому вопросу "неприемлемой". 

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