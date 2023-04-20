



Нетаниягу: Сближение с Ираном не повлияет на перспективы мира с саудовцами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг опасения по поводу дипломатической оттепели между заклятым врагом Ираном и Саудовской Аравией, заявив в среду американским СМИ, что “у Эр-Рияда нет иллюзий относительно того, кому он может доверять”.



В широкомасштабном интервью CNBC Нетаниягу заявил, что опасения саудовцев по поводу террора перевесят их опасения по поводу действий его правительства и жесткой позиции в отношении палестинцев. Премьер-министр сказал, что восстановление отношений Саудовской Аравии с Ираном “очень мало” связано с Израилем и в основном связано с деэскалацией напряженности в регионах, особенно в Йемене.



Тем не менее на вопрос, почему Эр-Рияд также восстанавливает связи с Сирией и принимает у себя лидеров террористической группировки ХАМАС и Палестинской автономии, Нетаниягу ответил, что эти шаги должны были послать им сигнал перед возможным мирным соглашением с Израилем.



“Может быть, чтобы сказать им, что им придется подготовиться – может быть, попытаться сказать им, чтобы они прекратили террор, который они разжигают”, – предположил он.



“Саудовская Аравия, тамошнее руководство, не питает иллюзий относительно того, кто их противники и кто их друзья на Ближнем Востоке. Они понимают, что Израиль является незаменимым партнером арабского мира в достижении безопасности, процветания и мира”, – уверен глава правительства.

“Девяносто пять процентов проблем на Ближнем Востоке исходят из Ирана – терроризм, агрессия, множество диверсий”, – сказал он, добавив, что такие страны, как Йемен, Сирия и Ливан, “страдают от сотрудничества т с Ираном”.



Нетаниягу подтвердил свою веру в то, что мир с Саудовской Аравией положит конец крупному арабо-израильскому конфликту, хотя и признал, что это не решит немедленно конфликт с палестинцами.



Премьер полагает, что Эр-Рияд прекрасно осознает преимущества партнерства с Израилем: “Мы очень хорошо справились в одиночку, но вместе мы можем добиться гораздо большего”.



В отношении растущего влияния Китая на Ближнем Востоке премьер полон скептицизма. По словам Нетаниягу, ему “неизвестно о каком-либо конкретном предложении Китая о посредничестве”.



“Мы уважаем Китай, мы много работаем с Китаем, но мы также знаем, что у нас есть незаменимый союз с нашим большим другом Соединенными Штатами”, – сказал он. “Для США очень важно четко заявить о своих обязательствах и участии на Ближнем Востоке”.



Во время интервью Нетаньяху также опроверг растущую озабоченность по поводу влияния судебной реформы на израильскую экономику, назвав такие вещи, как резкое падение инвестиций в высокие технологии и рейтинговые агентства, понижающие кредитный прогноз Израиля, “пылью”.



“Это всего лишь пыль”, – сказал он. “Основы израильской экономики очень сильны”.



Министр иностранных дел Эли Коэн, который в настоящее время находится с визитом в Азербайджане и Туркменистане, соседних с Ираном, также указал, что сближение Саудовской Аравии с Тегераном может быть предвестником отношений с Израилем, и выразил надежду, что посетит Эр-Рияд.



“Именно эти вещи могут привести к сближению Саудовской-Аравии с Израилем», – сказал он “Галей ЦАХАЛ”, уверяя, что визит в Саудовскую Аравию “уже на столе”, только дата еще не назначена.



Коэн также прогнозирует, что “как минимум еще одно арабское государство присоединится к соглашениям Авраама” в течение года.