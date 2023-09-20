



Нетаниягу с Зеленским провели “позитивную” встречу в ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Украины Владимир Зеленский провели во вторник, 19 сентября, встречу, которую обе стороны назвали “позитивной” на фоне напряженных отношений с момента российского вторжения в Украину.



Встреча в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которую Зеленский назвал “хорошей”, стала первой между двумя лидерами с тех пор, как Нетаниягу вернулся к власти в декабре прошлого года. По данным офиса премьер-министра, встреча была “дружественной”, и Израиль пообещал продолжать оказывать гуманитарную помощь, включая помощь в борьбе с наземными минами. После рабочей встречи лидеры побеседовали 15 минут один на один.



Нетаниягу и Зеленский согласились поддерживать связь, и встреча была “значимой и всеобъемлющей”, сообщили впоследствии израильские источники.



Зеленский сообщил, что стороны обсудили сотрудничество стран, в том числе в сфере гражданской защиты.



"Я сообщил ему об ударах россиян по нашим городам, портам и критической инфраструктуре с использованием иранских беспилотников", – написал Президент Украины, добавив, что Украина разделяет обеспокоенность по усилению военного сотрудничества между Россией и Ираном.



Премьер-министр Израиля не принял неоднократные приглашения Зеленского посетить Украину. Однако, его предшественники Нафтали Беннетт и Яир Лапид вообще избегали встреч с Зеленским.