



Нетаниягу резко раскритиковал угрозы пилотов-резервистов: "Уму не постижимо"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике пилотов-резервистов, угрожающих отказом от службы из-за правовой реформы.



Записи, на которых глава правительства осуждает отказников и даже повышает голос, опубликовал 13-й канал.



"Не могу представить себе более серьезного нарушения, чем организация массового отказа выполнять закон о воинской службе. Это просто уму непостижимо. Это наносит ущерб безопасности государства! Это не просто снижает какие-то наши возможности, это влияет на наш сдерживающий потенциал", - возмутился Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, в Израиле нет места подобным явлениям. А тем временем, сотни пилотов ВВС в отставке представили письмо в поддержку резервистов, угрожающих отказом от службы.



"Мы безоговорочно поддержим любые ваши акции протеста, включая немедленную приостановку добровольной службы. Кнессет утвердил в первом чтении закон, который наносит смертельный ущерб правовой системе Израиля, явно необоснованно расширяя объем принимаемых правительством решений. Когда решения правительства не могут быть пересмотрены в суде, один из столпов демократии в Израиле немедленно рушится", - сказано в письме.