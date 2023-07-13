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Нетаниягу резко раскритиковал угрозы пилотов-резервистов: "Уму не постижимо"
13.07.2023 12:47 Алина Груднева

Нетаниягу резко раскритиковал угрозы пилотов-резервистов: "Уму не постижимо"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике пилотов-резервистов, угрожающих отказом от службы из-за правовой реформы.

Записи, на которых глава правительства осуждает отказников и даже повышает голос, опубликовал 13-й канал.

"Не могу представить себе более серьезного нарушения, чем организация массового отказа выполнять закон о воинской службе. Это просто уму непостижимо. Это наносит ущерб безопасности государства! Это не просто снижает какие-то наши возможности, это влияет на наш сдерживающий потенциал", - возмутился Нетаниягу.

По словам главы израильского правительства, в Израиле нет места подобным явлениям. А тем временем, сотни пилотов ВВС в отставке представили письмо в поддержку резервистов, угрожающих отказом от службы.

"Мы безоговорочно поддержим любые ваши акции протеста, включая немедленную приостановку добровольной службы. Кнессет утвердил в первом чтении закон, который наносит смертельный ущерб правовой системе Израиля, явно необоснованно расширяя объем принимаемых правительством решений. Когда решения правительства не могут быть пересмотрены в суде, один из столпов демократии в Израиле немедленно рушится", - сказано в письме.

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