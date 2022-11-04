



Нетаниягу решил вернуться в Бальфур

Нетаниягу вернется в резиденцию на Бальфур - и будет пользоваться самолетом премьер-министра "Канаф Цион".



Председатель "Ликуда" уже прогревает двигатели, в том числе двигатель самолета премьер-министра, который уже год стоит на базе в Набатим. В связи с ожидаемым возвращением к власти и должности премьер-министра, Нетаниягу заинтересован в переезде в знакомую резиденцию, которая все еще находится на ремонте, но будет символизировать его возвращение к власти.



Одно из первых решений, которое, как ожидается, примет председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу после возвращения к власти, - это переезд в резиденцию премьер-министра в Бальфур и использование самолета премьер-министра "Канаф Цион", который с мая этого года стоит на базе в Набатим.



Следует отметить, что он не сможет сразу въехать в резиденцию в Бальфуре, так как в доме ведутся ремонтные работы, и неясно, когда они будут закончены. Речь идет о капитальном ремонте дома, который также включает в себя корректировку системы безопасности со стороны ШАБАКа. Скорее всего, пройдет как минимум несколько месяцев, прежде чем Нетаниягу и члены его семьи смогут переехать в него по той причине, что он просто не пригоден для проживания.



Что касается вопроса самолета премьер-министра, то ожидается, что все будет гораздо проще, поскольку самолет уже прошел процедуру лицензирования год назад и может летать. Канцелярия премьер-министра поддерживает пригодность самолета, и теоретически он может начать летать довольно быстро, как только будет принято решение по этому вопросу.