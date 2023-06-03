



Нетаниягу регулярно получает информацию о ситуации на границе с Египтом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу регулярно получает информацию о деталях инцидента в сфере безопасности на египетской границе.



Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.



Как известно, сегодня ночью на границе была пресечена попытка контрабанды наркотиков. В ходе операции завязалась перестрелка, в результате которой ранения получили двое военнослужащих ЦАХАЛа.



Позже пострадавшие - мужчина и женщина - скончались. Армия обороны Израиля проводит обыски в этом районе.



Открывший по солдатам огонь египетский полицейский был ликвидирован. Спустя какое-то время в том же месте началась новая перестрелка.