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нетаниягу
03.06.2023 14:27 Алина Груднева

Нетаниягу регулярно получает информацию о ситуации на границе с Египтом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу регулярно получает информацию о деталях инцидента в сфере безопасности на египетской границе.

Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Как известно, сегодня ночью на границе была пресечена попытка контрабанды наркотиков. В ходе операции завязалась перестрелка, в результате которой ранения получили двое военнослужащих ЦАХАЛа.

Позже пострадавшие - мужчина и женщина - скончались. Армия обороны Израиля проводит обыски в этом районе.

Открывший по солдатам огонь египетский полицейский был ликвидирован. Спустя какое-то время в том же месте началась новая перестрелка.

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