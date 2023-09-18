Новости » Политика
“Нетаниягу разрывает Израиль на части”: более 100 человек митингуют в Сан-Хосе
18.09.2023 18:36 Наталья Богинская

“Нетаниягу разрывает Израиль на части”: более 100 человек митингуют в Сан-Хосе

Более сотни протестующих ожидали колонну премьер-министра Биньямина Нетаниягу, когда он покинул аэропорт Сан-Хосе в 6:30 утра по местному времени.

Демонстранты размахивали израильскими флагами, трубили в рожки и держали плакаты с надписями “Спасите нашу нацию стартапов” и “Нетаниягу разрывает Израиль на части”.

Небольшая группа протестующих также митингует возле отеля ы Сан-Хосе, где остановился премьер-министр.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы