“Нетаниягу разрывает Израиль на части”: более 100 человек митингуют в Сан-Хосе

Более сотни протестующих ожидали колонну премьер-министра Биньямина Нетаниягу, когда он покинул аэропорт Сан-Хосе в 6:30 утра по местному времени.



Демонстранты размахивали израильскими флагами, трубили в рожки и держали плакаты с надписями “Спасите нашу нацию стартапов” и “Нетаниягу разрывает Израиль на части”.



Небольшая группа протестующих также митингует возле отеля ы Сан-Хосе, где остановился премьер-министр.



Israeli & US Jews protesting against PM Netanyahu as we live San Jose airport (CA) pic.twitter.com/jSD1hhdnTj