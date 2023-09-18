



“Нетаниягу разрывает Израиль на части”: более 100 человек митингуют в Сан-Хосе

Более сотни протестующих ожидали колонну премьер-министра Биньямина Нетаниягу, когда он покинул аэропорт Сан-Хосе в 6:30 утра по местному времени.



Демонстранты размахивали израильскими флагами, трубили в рожки и держали плакаты с надписями “Спасите нашу нацию стартапов” и “Нетаниягу разрывает Израиль на части”.



Небольшая группа протестующих также митингует возле отеля ы Сан-Хосе, где остановился премьер-министр.

