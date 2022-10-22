



Нетаниягу "рассмотрит" вопрос поставок оружия Украине, если станет премьером

Биньямин Нетаниягу дал эксклюзивное интервью USA TODAY, в котором заявил, что если он вернется к власти в результате предстоящих выборов, то он "изучит" вопрос о том, будет ли Израиль поставлять оружие Украине. Кроме того, он ожидает что его могут попросить выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией.



"Если я стану премьер-министром, этот вопрос (о посредничестве), предположительно, снова будет подниматься", - сказал он.



"Я хочу быть на месте премьер-министра, получать всю информацию, а затем принимать решения о том, что мы будем делать в этом конфликте сверх того, что было сделано до этого", - добавил Нетаниягу.



