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Нетаниягу "рассмотрит" вопрос поставок оружия Украине, если станет премьером
22.10.2022 08:50 Александр Юзовский

Нетаниягу "рассмотрит" вопрос поставок оружия Украине, если станет премьером

Биньямин Нетаниягу дал эксклюзивное интервью USA TODAY, в котором заявил, что если он вернется к власти в результате предстоящих выборов, то он "изучит" вопрос о том, будет ли Израиль поставлять оружие Украине. Кроме того, он ожидает что его могут попросить выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией.

"Если я стану премьер-министром, этот вопрос (о посредничестве), предположительно, снова будет подниматься", - сказал он.

"Я хочу быть на месте премьер-министра, получать всю информацию, а затем принимать решения о том, что мы будем делать в этом конфликте сверх того, что было сделано до этого", - добавил Нетаниягу.

 

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