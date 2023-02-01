



Нетаниягу рассмотрит роль посредника между Украиной и РФ: условие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что готов рассмотреть возможность выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, если об этом попросят обе воюющие страны и Соединенные Штаты.



Об этом Нетаниягу заявил в интервью Джейку Тапперу из CNN.



"Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не буду вмешиваться", - заявил глава израильского правительства.



Нетаниягу добавил, что это должно быть "правильное время и правильные обстоятельства".



Премьер-министр Израиля отметил, что США также должны попросить его о роли посредника, потому что "на кухне не может быть слишком много поваров".



Нетаниягу сказал, что его попросили стать посредником вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года, но он отказался, потому что в то время он был лидером израильской оппозиции, а не премьер-министром. Премьер-министр не уточнил, кто обратился к нему с такой просьбой, но сказал, что просьба была "неофициальной".



"Откровенно говоря, Израиль также действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против иранского производства оружия, которое используется против Украины", - добавил Нетаниягу.



На вопрос, рассмотрит ли он вопрос об оказании военной поддержки Украине, Нетаниягу сказал: "Я, безусловно, изучаю этот вопрос".