Новости » Политика
10.12.2022 10:04 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу рассматривает возможность ротации в МИДе

 
Влиятельный израильский политический обозреватель Амит Сегаль сообщает об “инновациях”, которые могут быть внедрены в жизнь при создании нового правительства Биньямина Нетаниягу.

Из-за давления со стороны представителей Ликуда Нетаниягу рассматривает возможность ротации на посту министра иностранных дел.

В первые два года министром иностранных дел будет представитель Ликуда, а затем Рон Дермер.

Ротация будет происходить вблизи президентских выборов в США.
 

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