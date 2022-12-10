Нетаниягу рассматривает возможность ротации в МИДе
Влиятельный израильский политический обозреватель Амит Сегаль сообщает об “инновациях”, которые могут быть внедрены в жизнь при создании нового правительства Биньямина Нетаниягу.
Из-за давления со стороны представителей Ликуда Нетаниягу рассматривает возможность ротации на посту министра иностранных дел.
В первые два года министром иностранных дел будет представитель Ликуда, а затем Рон Дермер.
Ротация будет происходить вблизи президентских выборов в США.