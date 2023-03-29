



Нетаниягу рассматривает возможность отозвать отставку Галанта

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность объявить об отмене увольнения министра обороны Йоава Галанта при нескольких условиях.



Рассматриваются три сценария, позволяющие Галанту остаться на посту министра обороны. В первом сценарии Галант просто останется на своих нынешних должностях министра и депутата Кнессета в обмен на извинения перед Нетаниягу. Во-вторых, Галант уходит в отставку из Кнессета в соответствии с норвежским законодательством, что позволит ему вернуться в Кнессет, если он будет отстранен от должности министра позднее. В-третьих, Галант должен уйти в отставку из Кнессета без защиты норвежского законодательства. Это сделало бы Галанта министром, похожим на бывшего посла Израиля Рона Дермера, который не баллотировался в списке Кнессета от Ликуда на последних выборах.



Тем временем Нетаниягу продолжает искать возможную замену Галанту в Минобороны. Сегодня вечером он встретится с депутатом Кнессета Ниром Баркатом. Исраэль Кац также считается кандидатом на пост министра обороны, как и Ави Дихтер, как упоминалось ранее.



