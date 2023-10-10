



Нетаниягу рассказал Байдену о зверствах ХАМАСа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поделился деталями третьего по счету с момента атаки ХАМАСа разговора с президентом США Джо Байденом.



"Я сказал ему, что ХАМАС хуже, чем ИГИЛ, и что с ними следует обращаться именно так. Президент Байден подтвердил, что США поддерживают Израиль и полностью поддерживают его право на самозащиту. Я поблагодарил президента США за его безоговорочную поддержку и дал понять, что потребуется продолжительная и мощная военная операция, в которой Израиль одержит победу", - сообщил Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, он сказал американскому лидеру о том, что ХАМАС напал на Израиль с таким варварством, какого не было со времен Холокоста.



"Сотни людей были убиты, целые семьи были убиты в своих кроватях и домах, женщины были жестоко изнасилованы и убиты. Похищены более ста человек, включая детей. Со времени нашего последнего разговора масштабы этого зла только выросли. Они связывали десятки детей, сжигали их и казнили. Они отрезали головы солдатам, убивали молодых людей, праздновавших на природе, окружали их джипами и расстреливали в яме, как в Бабьем Яре, раненых добивали. Такого варварства мы не видели за всю историю Государства Израиль. Они еще хуже, чем ИГИЛ – и так мы должны относится к ним", - резюмировал Нетаниягу.