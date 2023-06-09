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нетаниягу
09.06.2023 17:44 Алина Груднева

Нетаниягу: расширение поселений не препятствует миру с палестинцами

Расширение израильских поселений в Иудее и Самарии не является препятствием для мира с палестинцами.

Об этом в интервью Sky News сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

По его словам, утверждения о том, что расширение поселений является препятствием на пути к миру, являются ложными.

Нетаниягу подчеркнул, что возвращение поселенцев на исконно израильские земли не нарушает никаких обязательств перед администрацией Байдена.

"Идея о том, чтобы евреи присутствовали на их исконной родине, которая была нашей родиной в течение последних 3000 лет. Я не думаю, что это препятствие на пути к миру", — подчеркнул он.
 

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