



Нетаниягу: расширение поселений не препятствует миру с палестинцами

Расширение израильских поселений в Иудее и Самарии не является препятствием для мира с палестинцами.



Об этом в интервью Sky News сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



По его словам, утверждения о том, что расширение поселений является препятствием на пути к миру, являются ложными.



Нетаниягу подчеркнул, что возвращение поселенцев на исконно израильские земли не нарушает никаких обязательств перед администрацией Байдена.



"Идея о том, чтобы евреи присутствовали на их исконной родине, которая была нашей родиной в течение последних 3000 лет. Я не думаю, что это препятствие на пути к миру", — подчеркнул он.

