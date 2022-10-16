



Нетаниягу раскрыл новые детали операции Моссада в Иране в 2018 году

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскрыл в своей книге новые детали операции Моссада в 2018 году в Иране.

Подробности опубликовало издание The Jerusalem Post.

В книге сказано, что тогдашний глава Моссада Йосси Коэн впервые представил Нетаниягу идею о захвате секретных файлов Ирана в презентации Power Point в 2017 году.

Также рассказывается о некоторых перепалках между ними на тайной встрече, которая состоялась, когда практически никто не знал об операции.

Первый вопрос, который Нетаниягу задал Коэну: "есть ли у Ирана копия". На что глава Моссада ответил: "Не знаю. Но они настолько уверены, что никто не знает о существовании архива, что очень возможно, что они не сохранили копию".

"Вы не думаете, что они будут хранить копии всей информации в компьютерных файлах?" — задал Нетаниягу дополнительный вопрос.

На что Коэн ответил: "Нет, может быть, они думали, что скрытие оригинальных бумажных файлов — лучшая защита".

По словам Нетаниягу, одной из ключевых целей операции была кража ядерных научных данных, которые Исламская Республика, возможно, не сможет заменить.

Операция была разработана не только для того, чтобы доказать миру, что ядерная программа Ирана носит военный характер, но и для того, чтобы сдержать ядерный потенциал Тегерана благодаря краже незаменимой информации.

Нетаниягу отметил, что в течение нескольких часов после ограбления тысячи иранцев искали агентов Моссада. Когда же они нашли место, куда отправились израильтяне, агенты уже перебрались в другое место. То есть, иранцы буквально следовали по пятам.

Коэн сообщал премьеру каждые несколько часов о статусе операции. Позже, а именно 5 марта 2018 года, Нетаниягу поделился выводами с тогдашним президентом США Дональдом Трампом и его ближайшими помощниками.

По словам главы оппозиции, Трамп сказал, что вышел бы из ядерной сделки даже без доказательств Моссада по поводу лжи Тегерана. "Возможно, моим помощникам и нужно было это увидеть, а мне — нет. Я уже решил выйти из ядерной сделки", - сказал тогда Трамп.

Разногласия между Коэном и Нетаниягу также были по поводу необходимости разгласить детали операции партнерам в ЕС.

Глава Моссада хотел поделиться результатами перед пресс-конференцией премьера 30 апреля 2018 года в надежде, что это побудит их поддержать выход Трампа из ядерной сделки. Однако Нетаниягу был категорически против этого.

Он тогда отметил, что правительства ЕС просто скажут, будто не узнали ничего нового, и сосредоточат свои усилия на том, чтобы убедить Трампа не выходить из сделки.