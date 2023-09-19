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Нетаниягу раскрыл детали встречи с Шольцем на полях ГА ООН | Фото: GPO.
19.09.2023 20:32 Алина Груднева

Нетаниягу раскрыл детали встречи с Шольцем на полях ГА ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я однозначно дал понять, что нельзя мириться с заявлением Ирана об удалении инспекторов МАГАТЭ с иранских ядерных объектов", - сообщил Нетаниягу.

По словам главы израильского правительства, в ходе переговоров стороны также обсудили продолжение сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.

"В первую очередь, недавно заключенное соглашение на поставку комплекса ПВО Хец-3", - добавил Нетаниягу.

Далее на повестке дня у Нетаниягу будут встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пенья, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры с американским лидером Джо Байденом пройдут позже на этой неделе.

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