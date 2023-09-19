



Нетаниягу раскрыл детали встречи с Шольцем на полях ГА ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.



"Я однозначно дал понять, что нельзя мириться с заявлением Ирана об удалении инспекторов МАГАТЭ с иранских ядерных объектов", - сообщил Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, в ходе переговоров стороны также обсудили продолжение сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.



"В первую очередь, недавно заключенное соглашение на поставку комплекса ПВО Хец-3", - добавил Нетаниягу.



Далее на повестке дня у Нетаниягу будут встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пенья, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры с американским лидером Джо Байденом пройдут позже на этой неделе.