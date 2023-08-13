



Нетаниягу раскритиковал возможное ядерное соглашении между США и Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в субботу подверг резкой критике соглашение между США и Ираном, согласно которому Исламская Республика замедлит свою программу обогащения урана в обмен на ослабление санкций.



“Позиция Израиля известна, — говорится в заявлении офиса Нетаниягу. - Согласно ей, соглашения, не предусматривающие демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана, не остановят его ядерную программу. Фактически, они лишь предоставляют иранскому режиму деньги, которые затем пойдут террористическим марионеткам Ирана”, — говорится в заявлении, которое цитирует i24news.



В пятницу Wall Street Journal сообщил, что Иран “значительно” замедлил темпы накопления обогащенного урана, а также разбавил свои запасы на фоне освобождения четырех граждан США под домашний арест режимом Тегерана.



Между США и Ираном также, по-видимому, существуют более широкие соглашения, сообщили New York Times два израильских чиновника.

Обa американские издания указывали на возможность возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

