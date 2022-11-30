



Нетаниягу раскритиковал встречу Трампа с антисемитами

Биньямин Нетаниягу дал интервью американскому журналисту Бари Вайсу, который спросил у лидера "Ликуда" о его отношении ко встрече бывшего президента США Дональда Трампа с Канье Уэстом и Ником Фуэнтесом, известных своими антисемитскими заявлениями.



Как сообщает "Аруц Шева", Нетаниягу заявил, что Трамп "совершил ошибку", но надеется, что это больше не повторится.



"Во-первых, я осудил антисемитские заявления Канье Уэста. Я сразу подумал, что это неправильно и неуместно. И я думаю, что именно это я бы сказал о решении президента Трампа пообедать с этим человеком, которого я считаю неправильным и неуместным. Я думаю, это ошибка. Он не должен этого делать. Он был огромным сторонником Израиля, и я беззастенчиво благодарен за то, что он сделал для Израиля. Он сделал для Израиля великие дела, признав Иерусалим столицей Израиля, что давно пора было сделать, учитывая, что это произошло 3000 лет назад при царе Давиде. Он перенес туда американское посольство. Он признал наш суверенитет на Голанских высотах. Кроме того, вы знаете, он очень поддерживал еврейский народ. Так что я думаю, что он совершил ошибку. Надеюсь, это не повторится", - сказал Нетаниягу.