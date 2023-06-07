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Биньямин Нетаниягу
07.06.2023 21:22 Евгения Маркова

Нетаниягу раскритиковал протестующих, закрывших мемориальный камень его отцу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что подаст жалобу в полицию после того, как протестующие прикрыли мемориал его покойному отцу Бенциону Нетаниягу табличкой, назвав лидера “Ликуд” “диктатором”.

“Подлые люди сегодня осквернили мемориал в честь моего отца”, – говорится в заявлении премьер-министра. “Мы написали заявление в полицию. Пришло время им перестать попирать все нормы приличия”.

На фотографиях, циркулирующих в социальных сетях, активисты разместили брезентовый знак на вершине мемориала, который находится на перекрестке в Иерусалиме.

Надпись гласит: “Перекресток назван в честь отца диктатора”, а под ним добавлено: “Отец несостоявшегося и коррумпированного диктатора, которого бойкотируют в Израиле и во всем мире”.

Мемориал вдоль скоростной автомагистрали Бегин, переименовавший перекресток в честь историка был открыт в 2013 году.

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