



Нетаниягу раскритиковал протестующих, закрывших мемориальный камень его отцу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что подаст жалобу в полицию после того, как протестующие прикрыли мемориал его покойному отцу Бенциону Нетаниягу табличкой, назвав лидера “Ликуд” “диктатором”.



“Подлые люди сегодня осквернили мемориал в честь моего отца”, – говорится в заявлении премьер-министра. “Мы написали заявление в полицию. Пришло время им перестать попирать все нормы приличия”.



На фотографиях, циркулирующих в социальных сетях, активисты разместили брезентовый знак на вершине мемориала, который находится на перекрестке в Иерусалиме.



Надпись гласит: “Перекресток назван в честь отца диктатора”, а под ним добавлено: “Отец несостоявшегося и коррумпированного диктатора, которого бойкотируют в Израиле и во всем мире”.



Мемориал вдоль скоростной автомагистрали Бегин, переименовавший перекресток в честь историка был открыт в 2013 году.