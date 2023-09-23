



Нетаниягу ради соглашения с Саудовской Аравией готов на уступки палестинцам

У нас есть ограниченное окно возможностей для достижения соглашения в ближайшие месяцы, в противном случае – процесс может занять годы. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу вечером 22 сентября в интервью Fox News.



На вопрос, согласится ли Государство Израиль предоставить льготы палестинцам в рамках соглашения, Нетаниягу ответил, что “готов рассмотреть возможность предоставления льгот палестинцам, не ставя под угрозу мир Израиля”.



“Причина того, что на протяжении четверти века не было подписано ни одного мирного соглашения с арабскими странами, заключается в том, что они всегда хотели вовлечь палестинцев, а Авраамовы соглашения родились из-за того, что впервые за 25 лет – мы обошли палестинцев и поговорили напрямую с Объединенными Арабскими Эмиратами”, – считает премьер-министр.