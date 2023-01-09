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Нетаниягу пытается урегулировать кризис с Амсалемом
09.01.2023 09:20 Алина Груднева

Нетаниягу пытается урегулировать кризис с Амсалемом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается урегулировать кризис, возникший между ним и депутатом от "Ликуда" Давидом Амсалемом.

Ожидается, что стороны скоро встретятся, и Нетаниягу сделает депутату предложение.

Напомним, что Амсалем подверг премьер-министра нападками после того, как, оказавшись четвертым в партийном списке, не получил никакого министерского портфеля.

По данным Kan 11 News, Амсалем сказал своим соратникам, что не исключает выдвижения со стороны Нетаниягу ему предложения, которое дало бы должность, связанную с реформами судебной системы. Например, он может получить членство в комиссии по отбору судей наряду с министерской должностью в правительстве.

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