



Нетаниягу пытается урегулировать кризис с Амсалемом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается урегулировать кризис, возникший между ним и депутатом от "Ликуда" Давидом Амсалемом.



Ожидается, что стороны скоро встретятся, и Нетаниягу сделает депутату предложение.



Напомним, что Амсалем подверг премьер-министра нападками после того, как, оказавшись четвертым в партийном списке, не получил никакого министерского портфеля.



По данным Kan 11 News, Амсалем сказал своим соратникам, что не исключает выдвижения со стороны Нетаниягу ему предложения, которое дало бы должность, связанную с реформами судебной системы. Например, он может получить членство в комиссии по отбору судей наряду с министерской должностью в правительстве.