



Нетаниягу пытается преодолеть коалиционный кризис с Бен-Гвиром

Раскол между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром углубился, согласно сообщению “Маарив” в понедельник утром, что побудило премьер-министра предпринять попытку примирения.



“Трудно оценить, к чему это приведет”, – заявили официальные лица, цитируемые в статье. “В настоящее время между премьер-министром и Бен-Гвиром существуют разногласия. Мы надеемся, что они встретятся или, по крайней мере, поговорят до пленума Кнессета, который состоится в среду и найдут способ положить этому конец”.



Источники подчеркивают, что Бен-Гвир “не заинтересован в роспуске правительства, но он также не заинтересован в том, чтобы оставаться в правительстве, которое является правым только на словах. Они должны выполнить хотя бы 2-3 пункта из всего обещанного публике”.



В воскресенье вечером сообщалось, что Бен-Гвир передал премьер-министру Нетаниягу список требований, предупредив, что без их выполнения его партия продолжит бойкотировать голосование в Кнессете. Министр национальной безопасности требует, среди прочего, присутствовать на всех дискуссиях по вопросам безопасности, начать военную операцию в Иудее и Самарии по сбору незаконного оружия, принять части судебной реформы и ужесточить условия содержания заключенных.



Согласно сообщению Kan, Нетаниягу недавно сделал предложения председателю партии “Оцма Йегудит”, направив представителей от своего имени, но получил отказ, поскольку Бен-Гвир потребовал “изменений на местах”. Нетаниягу в настоящее время не желает позволять Бен-Гвиру участвовать в деликатных слушаниях по вопросам безопасности.