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Нетаниягу пытается договориться о встрече с Эрдоганом
15.06.2023 20:22 Ирина Демьянова

Нетаниягу пытается договориться о встрече с Эрдоганом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается организовать встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают ивритские СМИ.

Сообщения со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника появились на фоне потепления отношений между Израилем и Турцией, после многих лет вражды между двумя лидерами.

Не говорится, где состоится встреча.

12 канал сообщает, что этот шаг связан с тем, что Нетаниягу, по-видимому, получил отказ в приглашении Белого дома от президента США Джо Байдена. Долгожданное приглашение в ОАЭ также не появилось.

Несмотря на недавнее улучшение, отношения между Нетаниягу и Эрдоганом уже давно остаются напряженными.

 

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