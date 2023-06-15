



Нетаниягу пытается договориться о встрече с Эрдоганом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается организовать встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают ивритские СМИ.



Сообщения со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника появились на фоне потепления отношений между Израилем и Турцией, после многих лет вражды между двумя лидерами.



Не говорится, где состоится встреча.



12 канал сообщает, что этот шаг связан с тем, что Нетаниягу, по-видимому, получил отказ в приглашении Белого дома от президента США Джо Байдена. Долгожданное приглашение в ОАЭ также не появилось.



Несмотря на недавнее улучшение, отношения между Нетаниягу и Эрдоганом уже давно остаются напряженными.



