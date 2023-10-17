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Нетаниягу - Путину: мы не остановимся, пока не уничтожим ХАМАС
17.10.2023 13:14 Алина Груднева

Нетаниягу - Путину: мы не остановимся, пока не уничтожим ХАМАС

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу раскрыла детали его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Глава правительства пояснил собеседнику, что Еврейское Государство не остановится, пока не одержит победу.

"Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАСа", - сказал Нетаниягу.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в ходе разговора, выразив соболезнования в связи с гибелью израильтян, озвучил Нетаниягу ключевые моменты телефонных разговоров с лидерами ПА, Египта, Ирана и Сирии. Он также предложил израильскому премьеру помощь в урегулировании военного конфликта с ХАМАСом.
 

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