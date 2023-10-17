



Нетаниягу - Путину: мы не остановимся, пока не уничтожим ХАМАС

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу раскрыла детали его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.



Глава правительства пояснил собеседнику, что Еврейское Государство не остановится, пока не одержит победу.



"Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАСа", - сказал Нетаниягу.



Ранее в Кремле сообщили, что Путин в ходе разговора, выразив соболезнования в связи с гибелью израильтян, озвучил Нетаниягу ключевые моменты телефонных разговоров с лидерами ПА, Египта, Ирана и Сирии. Он также предложил израильскому премьеру помощь в урегулировании военного конфликта с ХАМАСом.

