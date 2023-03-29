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Нетаниягу проводит встречу с Баркатом
29.03.2023 19:12 Ирина Демьянова

Нетаниягу проводит встречу с Баркатом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит встречи с министрами, чтобы выбрать нового министра обороны вместо Йоава Галанта, которого он уволил в минувшие выходные.

Министр экономики Нир Баркат в настоящее время встречается с Нетаниягу.

Представитель Барката говорит, что министр “возьмет то, что ему дарует премьер-министр”, на фоне сообщений о том, что он позиционирует себя для работы в сфере обороны.

Нетаниягу ранее стремился оттеснить Барката, бывшего мэра Иерусалима и технического магната, отводя ему относительно второстепенные роли в прошлом.

Галант был уволен за призыв к прекращению действия государственного закона о пересмотре судебной системы.

С тех пор он продолжает работать, так и не получив официального письма об увольнении.

Выступая сегодня перед солдатами, Галант клянется, что когда дело доходит до отправки солдат на миссии, “не было и не будет никаких соображений, которые не являлись бы строго оперативными и необходимыми для успеха миссии”.

 

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