



Нетаниягу провел встречу с силовиками по поводу ситуации на северной границе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с главами силовых ведомств, чтобы обсудить напряженность на северной границе. На встрече присутствовали: министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герцль Халеви и руководители Моссада, Службы общей безопасности, Разведывательного и Оперативного управлений ЦАХАЛа и Военный секретарь премьер-министра.



Премьер-министр получил рекомендации по возможным операциям от ЦАХАЛа и оборонных ведомств.



В завершении заседания Нетаниягу заявил, что "угрозы из бункера Насраллы нас не очень впечатляют".



"В день испытаний он найдет нас стоящими вместе, плечом к плечу. Даже Насралла знает, что ни ему, ни Ливану не стоит испытывать нас", - добавил премьер-министр.



Репортер Walla News Барак Равид сообщил вчера, что высокопоставленные сотрудники службы безопасности заявили во время встречи, что необходимо проводить различие между провокациями, совершенными "Хизбаллой" вдоль границы, такими как установка палатки, и реальными операциями "Хизбаллы", такими как террористическая атака на перекрестке Мегиддо.



Источник, осведомленный о деталях встречи, добавил, что высокопоставленные представители оборонного ведомства заявили, что, хотя на реальные операции "Хизбаллы" необходимо реагировать, реакция на провокации может привести к ухудшению ситуации не в интересах Израиля.



"На встрече было достигнуто понимание, что нет причин торопиться с активным наступлением на "Хизбаллу", — сказал один высокопоставленный чиновник.