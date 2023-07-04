Нетаниягу провел совещание по вопросам безопасности
Днем, 4 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонное совещание по вопросам безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.
"Главе правительства докладывается обновленная информация о действиях сил на местах, оценка ситуации в свете разведданных и определяются будущие цели", - сказано в заявлении.
Уточняется, что на совещании присутствовали министр обороны, глава ШАБАКа, заместитель главы Совета нацбезопасности, начальник генштаба ЦАХАЛа и другие высокопоставленные лица.