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Нетаниягу провел еще одну оценку ситуации в сфере безопасности
09.05.2023 17:16 Алина Груднева

Нетаниягу провел еще одну оценку ситуации в сфере безопасности

К вечеру, 9 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил еще одну встречу в рамках оценки ситуации в сфере безопасности.

Она состоялась в штабе в Тель-Авиве.

На встрече были подведены итоги сегодняшней ночной операции "Щит и стрела" в Газе, в ходе которой были ликвидированы трое высокопоставленных членов "Исламского джихада". Также обсуждались дальнейшие варианты развития событий на фоне новых угроз обстрелов территории Израиля.

В обсуждениях участвовали министр обороны Йоав Галант и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, а также высокопоставленные представители ЦАХАЛа и ШАБАКа.

 

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