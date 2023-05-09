



Нетаниягу провел еще одну оценку ситуации в сфере безопасности

К вечеру, 9 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил еще одну встречу в рамках оценки ситуации в сфере безопасности.



Она состоялась в штабе в Тель-Авиве.



На встрече были подведены итоги сегодняшней ночной операции "Щит и стрела" в Газе, в ходе которой были ликвидированы трое высокопоставленных членов "Исламского джихада". Также обсуждались дальнейшие варианты развития событий на фоне новых угроз обстрелов территории Израиля.



В обсуждениях участвовали министр обороны Йоав Галант и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, а также высокопоставленные представители ЦАХАЛа и ШАБАКа.



