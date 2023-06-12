



Нетаниягу проведет встречу по вопросу призыва харедим на военную службу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу собирается встретиться с ультраортодоксальными партиями, чтобы обсудить надвигающийся крайний срок для решения вопроса о призыве харедим на военную службу.



Две ультраортодоксальные фракции встретятся с Нетаниягу отдельно: в 14:00 и в 19:00.



В то время как БАГАЦ дал правительству срок до конца июля для принятия нового закона, устанавливающего правила освобождения от военной службы религиоведов, срок действия самого закона о призыве истекает 30 июня 2023 года, что, вероятно, ускорит сроки реагирования правительства.



Если правительство не сможет принять закон или получить отсрочку от Верховного суда до истечения срока, Министерство обороны должно будет принять решение о призыве в армию израильтян призывного возраста, занимающихся религиозным обучением полный рабочий день, или о риске нарушения закона.



“Яхадут а-Тора” в настоящее время выступает против дальнейшей отсрочки принятия нового закона.



Новый закон о призыве в настоящее время не готов, подтверждают источники в коалиции, и говорят, что он будет отложен до зимней сессии Кнессета, которая начнется в октябре.



