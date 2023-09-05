Нетаниягу проведет консультации о "компромиссном плане" Герцога
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет консультации по поводу компромиссного соглашения по поводу правовой реформы.
Об этом сообщает интернет-портал Walla.
На встрече будет присутствовать министр юстиции Ярив Левин, который уже заявил, что выступает против компромиссного плана, предложенного президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Также в канцелярию главы правительства в Иерусалиме прибудет министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и адвокат Михаэль Рабило, входили в переговорную группу от "Ликуда".