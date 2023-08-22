



Нетаниягу проведет экстренное совещание из-за убийств в арабском секторе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созывает экстренное совещание из-за разгула преступности в арабском секторе.



Решение провести собрание 23 августа было принято после убийства четырех человек в Абу-Санан.



В частности, созваны министры, которые входят в комитет, занимающийся борьбой с преступностью в арабском секторе.



В него входят министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр юстиции Ярив Левин, министр по делам диаспоры и вопросам социального равенства Амихай Шикли, министр экономики Нир Баркат и министр финансов Бецалель Смотрич.