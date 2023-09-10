Новости » Политика
Нетаниягу проведет день в Силиконовой долине
10.09.2023 19:38 Алина Груднева

Нетаниягу проведет день в Силиконовой долине

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет день в Силиконовой долине, прежде чем отправится в Нью-Йорк, где выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Нетаниягу покинет Израиль в вечером, 17 сентября. В Сан-Франциско, штат Калифорния, он приземлится на следующий день.

Ожидается, что глава правительства выступит перед Генассамблеей ООН в 21 или 22 сентября, после чего проведет в Нью-Йорке Шаббат, по окончании которого вернется до начала Йом Кипура домой.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы