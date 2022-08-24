



Нетаниягу против сделки с Ираном: "Проложит путь к ядерному арсеналу"

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал попытки возрождения ядерной сделки с Ираном.



"Это безумие", - заявил он в интервью с Fox News.



Кроме этого, как сообщает "Аруц Шева", лидер оппозиции считает, что ядерная сделка "проложит" путь для Ирана к разработке ядерного оружия, обогащая режим.



Нетаниягу подчеркнул, что сделка в ее нынешнем виде, является "ужасной и опасной сделкой, которая проложит Ирану дорогу, вымощенную золотом, к ядерному арсеналу".



"Если у Ирана есть ядерное оружие, они не просто угрожают моей стране Израилю или всему Ближнему Востоку и союзникам Америки. Они угрожают вам напрямую. Я думаю, что это угроза миру во всем мире, и этому способствует эта ужасная сделка. Она даже хуже первой", - сказал лидер "Ликуда".



По словам Нетаниягу, если он победит на предстоящих в ноябре выборах в Кнессет, он позаботится, чтобы Израиль использовал все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы гарантировать, что Иран никогда не разработает ядерное оружие.