



Нетаниягу против Бен-Гвира: воплотятся ли пустые угрозы в жизнь

Нынешний кризис в правительстве, вероятнее всего разрешится, однако даже пустые угрозы могут перерасти в действия.



Такое мнение для Israel Hayom выразил Амир Эттингер, комментируя публичные столкновения между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром внутренней безопасности Итамаром Бен-Гвиром из-за напряженности в сфере безопасности.



"Публичное столкновение между премьер-министром и его министром внутренней безопасности ставит под сомнение преобладающее мнение о том, что они оба угрожают незаряженным оружием", - считает он.



По мнению эксперта, Нетаниягу осознает, что без Бен-Гвира и его фракции, которая ранее бойкотировала голосование на пленуме Кнессета из-за "вялого" ответа ЦАХАЛа на ракетные обстрелы из Газы, коалиция развалится.



"Премьер-министр не хочет расформировывать правительство, но заявление "Ликуда" с указанием на "дверь", должно было разоружить министра внутренней безопасности", - сказано в материале.



Уточняется, что сам Бен-Гвир тоже не хочет новых выборов, хотя его соратники объясняют, что жители юга Израиля и вопросы безопасности составляют центральную часть его электоральной базы, в связи с чем министр не намерен останавливаться на этой теме. В свою очередь, в коалиции жалуются, что Бен-Гвир "все еще не понял, что избирательная кампания завершена", а ситуацию необходимо стабилизировать.



"Нет никаких сомнений в том, что нынешний кризис скоро разрешится и правительство не падет. Но при отсутствии альтернативы угрозы и столкновения могут перерасти в действия. Даже незаряженное ружье в первом акте может выстрелить в конце третьего акта", - резюмировал Эттингер.